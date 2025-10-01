ВККС розглянула питання щодо декларацій двох суддів

Комісія розглянула повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність відомостей, указаних суддями в деклараціях.

На засіданні колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей та тверджень, указаних суддями в деклараціях родинних зв’язків та доброчесності.

За результатами засідання 30 вересня Комісія ухвалила такі рішення:

Прийомова Ольга Юріївна - Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області - визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, указаних суддею у декларації родинних зв’язків за 2021 –2023 роки

Назаренко Олег Володимирович - Харківський районний суд Харківської області - визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

