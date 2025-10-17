Судью из Волыни Иванну Окостень признано такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

ВККС рассмотрит вопрос о внесении представления в ВСП с рекомендацией о назначении Иванны Окостень на должность судьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 17 октября провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Яхно Юлия Леонидовна — Репкинский районный суд Черниговской области — отложено;

Колесникова Ирина Сергеевна — Киевский окружной административный суд — отложено;

Окостень Иванна Викторовна — Ковельский городско-районный суд Волынской области — 714,50 балла — соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления в Высший совет правосудия с рекомендацией о назначении на должность судьи будет вынесен на рассмотрение Комиссии в пленарном составе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.