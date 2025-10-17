Суддю з Волині Іванну Окостень визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 жовтня провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Яхно Юлія Леонідівна - Ріпкинський районний суд Чернігівської області - відкладено
Колеснікова Ірина Сергіївна - Київський окружний адміністративний суд - відкладено
Окостень Іванна Вікторівна - Ковельський міськрайонний суд Волинської області - 714,50 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про призначення на посаду судді внести на розгляд Комісії у пленарному складі
