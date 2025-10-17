Суддю з Волині Іванну Окостень визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

ВККС розгляне питання щодо внесення подання до ВРП з рекомендацією про призначення Іванни Окостень на посаду судді.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 жовтня провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Яхно Юлія Леонідівна - Ріпкинський районний суд Чернігівської області - відкладено

Колеснікова Ірина Сергіївна - Київський окружний адміністративний суд - відкладено

Окостень Іванна Вікторівна - Ковельський міськрайонний суд Волинської області - 714,50 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про призначення на посаду судді внести на розгляд Комісії у пленарному складі

