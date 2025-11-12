Судья Сергей Липчанский временно отстранен от осуществления правосудия

Сергей Липчанский временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия сообщает, что судья Марьинского районного суда Донецкой области Сергей Липчанский (командирован в Апостоловский районный суд Днепропетровской области) временно отстранён от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.

Отмечается, что решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об освобождении от должности приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 12 ноября 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», с учётом решения, принятого Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 12 ноября 2025 года, судья Марьинского районного суда Донецкой области Сергей Липчанский отстранён от осуществления правосудия.

Срок действия отстранения — до принятия Высшим советом правосудия решения об освобождении его от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

