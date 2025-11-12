Суддю Сергія Ліпчанського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

Сергія Ліпчанського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя повідомляє, що суддю Мар’їнського районного суду Донецької області Сергія Ліпчанського (відряджений до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області) тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.

Зазначається, що рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 12 листопада 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 12 листопада 2025 року, суддю Мар’їнського районного суду Донецької області Сергія Ліпчанського відсторонено від здійснення правосуддя.

Строк дії відсторонення – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

