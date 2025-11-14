  1. Суд инфо

ВАКС продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

14:33, 14 ноября 2025
Срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Всеволода Князева, продлён до 13 января 2026 года.
Фото: Укринформ
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Об этом информирует ВАКС.

Обвиняемый обязан:

  • прибывать по каждому требованию к прокурору и суду;
  • не покидать без разрешения прокурора и суда пределы территории Украины;
  • сообщать прокурору или суду об изменении своего места проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение в Главное управление Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия определения — до 13 января 2026 года включительно.

Как известно, экс-глава Верховного Суда обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере либо совершённое должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

