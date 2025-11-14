  1. Суд інфо

ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву

14:33, 14 листопада 2025
Строк дії процесуальних обов'язків, покладених на Всеволода Князєва, продовжено до 13 січня 2026 року.
ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву
Фото: Укрінформ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це інформує ВАКС.

Обвинувачений має:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
  • не залишати без дозволу прокурора та суду межі території України;
  •  повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року включно.

Як відомо, ексголова Верховного Суду обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС антикорупційний суд Всеволод Князєв Вищий антикорупційний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]