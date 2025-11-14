ВАКС продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву

Строк дії процесуальних обов'язків, покладених на Всеволода Князєва, продовжено до 13 січня 2026 року.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це інформує ВАКС.

Обвинувачений має:

прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

не залишати без дозволу прокурора та суду межі території України;

повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року включно.

Як відомо, ексголова Верховного Суду обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК України.

