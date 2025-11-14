Совет судей внес изменения в определение коэффициента нагрузки судьи для автоматизированного распределения судебного дела

Совет судей внес изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей на заседании 13 ноября принял Решение №50 «О внесении изменений в Положение об АСДС».

В решении отмечается, что в Совет судей поступили обращения судов относительно внесения изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденное решением Совета судей Украины от 11.11.2024 года №39 (далее — Положение), в части определения коэффициента нагрузки судьи для автоматизированного распределения судебного дела.

Совет судей Украины (РСУ) отмечает, что проблемный вопрос относительно определения коэффициента нагрузки судьи для автоматизированного распределения судебных дел действительно является актуальным и требует решения для обеспечения более объективного и сбалансированного автоматизированного распределения дел.

Подчеркивается, что принцип расчета коэффициента нагрузки судей является ключевым элементом эффективной организации судопроизводства, поскольку он позволяет объективно определять реальный объем работы каждого судьи с учетом сложности и трудоемкости различных категорий дел. Действующий подход, основанный на учете статистических данных, средней продолжительности рассмотрения отдельных типов производств и специфики инстанционной нагрузки, требует периодического пересмотра, чтобы соответствовать актуальным условиям осуществления правосудия. Именно корректный, прозрачный и унифицированный принцип расчета коэффициента обеспечивает сбалансированное распределение судебных дел и справедливое соотношение между количеством судей и объемом работы, который на них возлагается.

Необходимость совершенствования принципа расчета коэффициента нагрузки судьи обусловлена тем, что согласно действующей редакции Положения период расчета нагрузки определен как промежуток времени с 1 января текущего года до момента автоматизированного распределения судебного дела. В таких условиях ситуации, когда судья по объективным и законным основаниям временно не принимает участие в распределении дел (в частности, в период ежегодного отпуска), приводят к неравномерному формированию нагрузки между судьями.

Указанный дисбаланс наиболее ярко проявляется именно при распределении дел в конце года, когда автоматизированная система не учитывает фактически понесенную нагрузку при последующих распределениях в начале нового календарного года. Судьи, продолжающие участвовать в распределении в конце календарного года, получают дополнительный объем дел, что отражается в повышении их коэффициента нагрузки, однако это увеличение не учитывается после 1 января следующего года.

Совет судей добавил, что на практике указанные ситуации на данный момент регулируются преимущественно административными решениями председателя суда, в частности путем согласования графиков отпусков или ограничения предоставления отпусков в определенные периоды. Однако такое регулирование не всегда является достаточным и эффективным, поскольку не все обстоятельства могут быть предусмотрены или контролированы административным путем. Судья может быть временно нетрудоспособен, находиться в командировке или иметь другие объективные основания для отсутствия, и в таких случаях обеспечить равные условия участия в автоматизированном распределении дел исключительно управленческими методами невозможно.

При таких обстоятельствах более логичным и обоснованным является предоставление собранию судей полномочий самостоятельно определять период расчета нагрузки судей в пределах, установленных Положением. Это позволит учитывать реальные организационные условия работы конкретного суда, в частности периоды отпусков, временной нетрудоспособности или иного законного отсутствия судей, и в то же время обеспечит сохранение единых подходов к определению коэффициента. В таком случае собрание судей сможет применить либо стандартный период «с начала календарного года», либо период, охватывающий предыдущие двенадцать или более месяцев до дня автоматизированного распределения судебного дела, если это необходимо для корректного отображения фактической нагрузки в конкретном суде.

Выслушав и обсудив информацию члена Совета судей Украины Кальника В.В. относительно необходимости внесения изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденное решением Совета судей Украины 11 ноября 2024 года №39 (с изменениями) в части определения коэффициента нагрузки судьи для автоматизированного распределения судебного дела, согласно статье 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Положению о Совете судей Украины, утвержденному X внеочередным съездом судей Украины 16 сентября 2010 года (с последующими изменениями), Совет судей Украины

решил:

Внести в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденное Решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года №39 (с изменениями), изменения, которые прилагаются. Определить, что указанные изменения вступают в силу со дня их согласования Государственной судебной администрацией Украины и применяются судами после внесения соответствующих изменений в программное обеспечение автоматизированной системы документооборота суда, которая используется в конкретном суде в соответствии с подпунктами 1.4.1–1.4.5 Положения. Предложить Государственной судебной администрации Украины через 6 месяцев с начала работы Положения об автоматизированной системе документооборота суда с соответствующими изменениями провести анализ их эффективности и сообщить об этом Совету судей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.