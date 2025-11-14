РСУ внесла зміни до визначення коефіцієнта навантаження судді для автоматизованого розподілу судової справи

Рада суддів внесла зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів під час засідання 13 листопада ухвалила Рішення №50 Про внесення змін до Положення про АСДС.

У рішенні зазначається, що до Ради суддів надійшли звернення судів щодо внесення змін в Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11.11.2024 року № 39 (далі - Положення), в частині визначення коефіцієнта навантаження судді для автоматизованого розподілу судової справи.

Рада суддів України зазначає, що проблемне питання щодо визначення коефіцієнта навантаження судді для автоматизованого розподілу судових справ є дійсно актуальним та потребує вирішення для забезпечення більш об'єктивного та збалансованого автоматизованого розподілу справ.

Підкреслюється, що принцип розрахунку коефіцієнта навантаження суддів є ключовим елементом ефективної організації судочинства, оскільки він дозволяє об'єктивно визначати реальний обсяг роботи кожного судді з урахуванням складності та трудомісткості різних категорій справ. Чинний підхід, заснований на урахуванні статистичних даних, середньої тривалості розгляду окремих типів проваджень та специфіки інстанційного навантаження, потребує періодичного перегляду, щоб відповідати актуальним умовам здійснення правосуддя. Саме коректний, прозорий та уніфікований принцип розрахунку коефіцієнта забезпечує збалансований розподіл судових справ і справедливе співвідношення між кількістю суддів та обсягом роботи, що на них покладається.

Необхідність удосконалення принципу розрахунку коефіцієнта навантаження судді зумовлена тим, що відповідно до чинної редакції Положення період розрахунку навантаження визначений як проміжок часу з 1 січня поточного року до моменту автоматизованого розподілу судової справи. У таких умовах ситуації, коли суддя з об’єктивних та законних підстав тимчасово не бере участі у розподілі справ (зокрема у період щорічної відпустки), призводять до нерівномірного формування навантаження між суддями.

Зазначений дисбаланс найбільш виразно проявляється саме під час розподілу справ у кінці року, коли автоматизована система не враховує фактично понесеного навантаження при подальших розподілах на початку нового календарного року. Судді, які продовжують перебувати у розподілі наприкінці календарного року, отримують додатковий обсяг справ, що відображається у підвищенні їхнього коефіцієнта навантаження, однак це збільшення не враховується після 1 січня наступного року.

РСУ додала, що на практиці зазначені ситуації наразі врегульовуються переважно адміністративними рішеннями голови суду, зокрема шляхом погодження графіків відпусток або обмеження надання відпусток у певні періоди. Проте таке врегулювання не завжди є достатнім та ефективним, оскільки не всі обставини можуть бути передбачені чи контрольовані адміністративним шляхом. Суддя може бути тимчасово непрацездатним, перебувати у відрядженні або мати інші об’єктивні підстави для відсутності, і в таких випадках забезпечити рівні умови участі в автоматизованому розподілі справ виключно управлінськими методами неможливо.

За таких обставин більш логічним та обґрунтованим є надання зборам суддів повноважень самостійно визначати період розрахунку навантаження суддів у межах, встановлених Положенням. Це дозволить ураховувати реальні організаційні умови роботи конкретного суду, зокрема періоди відпусток, тимчасової непрацездатності або іншої законної відсутності суддів, і водночас забезпечить збереження єдиних підходів до визначення коефіцієнта. У такому випадку збори суддів зможуть застосувати або стандартний період «з початку календарного року», або період, що охоплює попередні дванадцять або більше місяців до дня автоматизованого розподілу судової справи, якщо це необхідно для коректного відображення фактичного навантаження у конкретному суді.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Кальника В.В. щодо необхідності внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України 11 листопада 2024 року № 39 (зі змінами) в частині визначення коефіцієнта навантаження судді для автоматизованого розподілу судової справи, відповідно до статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із подальшими змінами), Рада суддів України

вирішила:

Внести до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року № 39 (зі змінами) зміни, що додаються. Визначити, що зазначені зміни набувають чинності з дня їх погодження Державною судовою адміністрацією України та застосовуються судами після внесення відповідних змін до програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка використовується в конкретному суді відповідно до підпунктів 1.4.1–1.4.5 Положення.. Запропонувати Державній судовій адміністрації України через 6 місяців з початку роботи Положення про автоматизовану систему документообігу суду з відповідними змінами, провести аналіз їх ефективності, про що повідомити Раду суддів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.