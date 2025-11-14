  1. Суд инфо
Потеря дел, фальсификации и сомнительные решения – РСУ рассмотрела вопрос нарушений в судах Киева, Одесской и Донецкой областей

17:15, 14 ноября 2025
Совет судей Украины отказался от проверок судов из-за нарушений, подрывающих авторитет правосудия.
Совет судей Украины принял решение №52, в котором признал факты нарушений в деятельности Печерского районного суда города Киева, Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области и Марийского районного суда Донецкой области подрывающими авторитет правосудия. В то же время Совет считает нецелесообразным проводить проверки этих судов, поскольку «они не могут быть ликвидированы путем проведения проверок деятельности отдельных судов, поскольку речь идет о явлениях, имеющих исключительный характер и уже наступивших». Об этом говорится в решении, обнародованном по итогам рассмотрения обращений Высшего совета правосудия.

Согласно служебной записке члена ВСП от 6 августа 2025 года, в Печерском районном суде Киева зафиксирована потеря как минимум двух судебных дел, материалы которых исчезли после возвращения из полиции, а их местонахождение установить не удалось. В Белгород-Днестровском суде Одесской области выявлено значительное количество решений о лишении родительских прав и определении места жительства детей, которые, несмотря на формальную реальность дел, могут указывать на согласованные действия судей. В Марийском суде Донецкой области зафиксировано изготовление судебных решений без их регистрации в системе документооборота, что имеет признаки возможной фальсификации.

Эти факты, по мнению ВСП, свидетельствуют о системных нарушениях, в частности массовом принятии сомнительных решений для выезда за границу и уклонения от мобилизации, вмешательстве в автоматизированную систему документооборота, фиктивной регистрации дел и нарушении правил делопроизводства. В соответствии с решениями ВСП от 19 августа (№1742/0/15-25) и 28 августа 2025 года (№1814/0/15-25), Совет судей Украины обязали проверить организацию работы указанных судов.

Совет судей, заслушав председателя Богдана Монича, пришел к выводу, что потеря дел, фальсификация решений или другие нарушения могут указывать как на ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, так и на возможные уголовные правонарушения. В настоящее время по этим фактам продолжаются уголовные производства, которые должны установить виновных лиц, а также причины и условия, способствовавшие нарушениям.

Совет судей считает, что такие ситуации не могут быть устранены только проверками или новыми инструкциями, поскольку основной причиной является сознательное нарушение существующих правил, а не их отсутствие. Вместо этого предлагается сосредоточиться на анализе действующих нормативно-правовых актов, должностных инструкций и правил делопроизводства, а также на их совершенствовании, в частности в отношении фиксации движения дел в журналах и системах.

Совет судей Украины решил:

  • Принять к сведению информацию председателя Богдана Монича относительно обращений ВСП.
  • Признать, что выявленные нарушения в деятельности трех судов подрывают авторитет правосудия.
  • Считать нецелесообразным проведение проверок этих судов ввиду исключительного характера и завершенности событий.
  • Заверить ВСП в готовности участвовать в разработке мер по устранению причин и условий, приведших к таким нарушениям.

