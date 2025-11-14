Втрата справ, фальсифікації та сумнівні рішення – РСУ розглянула питання порушень у судах Києва, Одещини та Донеччини

Рада суддів України відмовилася від перевірок судів через порушення, що підривають авторитет правосуддя.

Рада суддів України ухвалила рішення №52, у якому визнала факти порушень у діяльності Печерського районного суду міста Києва, Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області та Марийського районного суду Донецької області такими, що підривають авторитет правосуддя. Водночас Рада вважає недоцільним проводити перевірки цих судів, оскільки «вони не можуть бути ліквідовані шляхом проведення перевірок діяльності окремих судів, оскільки йдеться про явища, що мають винятковий характер і вже настали». Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому за підсумками розгляду звернень Вищої ради правосуддя.

Згідно зі службовою запискою члена ВРП від 6 серпня 2025 року, у Печерському районному суді Києва зафіксовано втрату щонайменше двох судових справ, матеріали яких зникли після повернення з поліції, а їхнє місцезнаходження встановити не вдалося. У Білгород-Дністровському суді Одещини виявлено значну кількість рішень щодо позбавлення батьківських прав і визначення місця проживання дітей, які, попри формальну реальність справ, можуть вказувати на узгоджені дії суддів. У Марийському суді Донеччини зафіксовано виготовлення судових рішень без їхньої реєстрації в системі документообігу, що має ознаки можливої фальсифікації.

Ці факти, на думку ВРП, свідчать про системні порушення, зокрема масове ухвалення сумнівних рішень для виїзду за кордон та уникнення мобілізації, втручання в автоматизовану систему документообігу, фіктивну реєстрацію справ і порушення правил діловодства. Відповідно до рішень ВРП від 19 серпня (№1742/0/15-25) та 28 серпня 2025 року (№1814/0/15-25), Раду суддів України зобов’язали перевірити організацію роботи зазначених судів.

Рада суддів, заслухавши голову Богдана Моніча, дійшла висновку, що втрата справ, фальсифікація рішень чи інші порушення можуть вказувати як на неналежне виконання службових обов’язків, так і на можливі кримінальні правопорушення. Наразі за цими фактами тривають кримінальні провадження, які мають встановити винних осіб, а також причини та умови, що сприяли порушенням.

Рада суддів вважає, що такі ситуації не можуть бути усунуті лише перевірками чи новими інструкціями, оскільки основною причиною є свідоме порушення наявних правил, а не їхня відсутність. Натомість пропонується зосередитися на аналізі чинних нормативно-правових актів, посадових інструкцій та правил діловодства, а також на їхньому вдосконаленні, зокрема щодо фіксації руху справ у журналах і системах.

Рада суддів України вирішила:

Взяти до відома інформацію голови Богдана Моніча щодо звернень ВРП.

Визнати, що виявлені порушення в діяльності трьох судів підривають авторитет правосуддя.

Вважати недоцільним проведення перевірок цих судів через винятковий характер і завершеність подій.

Запевнити ВРП у готовності брати участь у розробці заходів для усунення причин і умов, що призвели до таких порушень.

