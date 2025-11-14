  1. Суд инфо
  2. / В Украине

Рада судей ограничила общий доступ к материалам судейских досье

17:10, 14 ноября 2025
Ограничения введены из-за роста угроз безопасности судей и предусматривают, что полный доступ к досье возможен только в рамках специальных процедур и для определенных законом субъектов.
Рада судей ограничила общий доступ к материалам судейских досье
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рада судей Украины приняла решение, которым определила подход к доступу к судейским досье, декларациям семейных связей и добропорядочности в условиях военного положения.

Документ направлен на усиление безопасности судей и их семей на фоне полномасштабной агрессии РФ и роста количества случаев давления через публичное пространство.

Рада напоминает, что с начала военного положения суды продолжают осуществлять правосудие, но открытый оборот персональных данных судей, в частности из досье и деклараций, уже неоднократно приводил к угрозам жизни, здоровью и безопасности судей и членов их семей, а также попыткам влияния на судебные решения.

В решении отмечается, что информация из судейских досье — с учетом ее содержания (адреса проживания, контакты, данные документов, информация об имуществе, военной службе, членах семьи, медицинские и другие чувствительные сведения) — должна рассматриваться как служебная информация с ограниченным доступом. Доступ к ней может предоставляться только в рамках специальных процедур, определенных Законом «О судоустройстве и статусе судей» и актами Высшей квалификационной комиссии судей, а не по общим правилам Закона «О доступе к публичной информации».

Рада судей подчеркивает, что порядок формирования, ведения и доступа к судейскому досье является специальным правовым режимом и имеет приоритет над общим механизмом доступа к публичной информации. Общий доступ к открытой части досье может предоставляться только через официальный сайт ВККС и только в отношении судей и кандидатов, которые участвуют в квалификационном оценивании или конкурсных процедурах, с прекращением такого доступа после завершения соответствующих процедур. Полный доступ допускается только определенным законом субъектам (в частности ВККС, Общественному совету добропорядочности, дисциплинарным органам) и при условии неразглашения информации.

Отдельно Рада провела разграничение между режимом доступа к судейским досье и к декларациям семейных связей и добропорядочности. Для деклараций базовым режимом остается открытость и публичный доступ как инструмент общественного контроля и предотвращения коррупции. Вместе с тем на период военного положения допускается временное ограничение доступа к отдельным сведениям из деклараций по мотивированному заявлению судьи и в порядке, определенном ВККС. При этом Комиссия, рассматривая такие ходатайства, должна оценивать индивидуальные риски, а не ограничиваться лишь прямо предусмотренными законом случаями.

Рада судей сослалась на ранее принятое решение РСУ от 24 февраля 2022 года № 9, которым уже рекомендовалось ограничить публичный доступ к разделам официального сайта с судейскими досье и декларациями, а также на правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 17 июля 2025 года по делу № 990/406/24) и решение Высшего совета правосудия от 6 ноября 2025 года, которые подтвердили правомерность и целесообразность таких ограничений в интересах безопасности судей и защиты независимости правосудия.

В итоге Рада судей подчеркнула, что:

  • доступ к материалам судейского досье не может предоставляться в порядке удовлетворения запросов на информацию по Закону «О доступе к публичной информации»;
  • данные судейских досье являются служебной информацией с ограниченным доступом и подлежат защите;
  • открытый доступ к декларациям семейных связей и добропорядочности является общим правилом, но может быть временно ограничен на период военного положения при наличии угроз безопасности судьи или его семьи;
  • информация, доступ к которой ограничен в установленном порядке, не может быть получена через публичные информационные запросы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Рада судей Украины РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]