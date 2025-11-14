Рада судей ограничила общий доступ к материалам судейских досье

Ограничения введены из-за роста угроз безопасности судей и предусматривают, что полный доступ к досье возможен только в рамках специальных процедур и для определенных законом субъектов.

Рада судей Украины приняла решение, которым определила подход к доступу к судейским досье, декларациям семейных связей и добропорядочности в условиях военного положения.

Документ направлен на усиление безопасности судей и их семей на фоне полномасштабной агрессии РФ и роста количества случаев давления через публичное пространство.

Рада напоминает, что с начала военного положения суды продолжают осуществлять правосудие, но открытый оборот персональных данных судей, в частности из досье и деклараций, уже неоднократно приводил к угрозам жизни, здоровью и безопасности судей и членов их семей, а также попыткам влияния на судебные решения.

В решении отмечается, что информация из судейских досье — с учетом ее содержания (адреса проживания, контакты, данные документов, информация об имуществе, военной службе, членах семьи, медицинские и другие чувствительные сведения) — должна рассматриваться как служебная информация с ограниченным доступом. Доступ к ней может предоставляться только в рамках специальных процедур, определенных Законом «О судоустройстве и статусе судей» и актами Высшей квалификационной комиссии судей, а не по общим правилам Закона «О доступе к публичной информации».

Рада судей подчеркивает, что порядок формирования, ведения и доступа к судейскому досье является специальным правовым режимом и имеет приоритет над общим механизмом доступа к публичной информации. Общий доступ к открытой части досье может предоставляться только через официальный сайт ВККС и только в отношении судей и кандидатов, которые участвуют в квалификационном оценивании или конкурсных процедурах, с прекращением такого доступа после завершения соответствующих процедур. Полный доступ допускается только определенным законом субъектам (в частности ВККС, Общественному совету добропорядочности, дисциплинарным органам) и при условии неразглашения информации.

Отдельно Рада провела разграничение между режимом доступа к судейским досье и к декларациям семейных связей и добропорядочности. Для деклараций базовым режимом остается открытость и публичный доступ как инструмент общественного контроля и предотвращения коррупции. Вместе с тем на период военного положения допускается временное ограничение доступа к отдельным сведениям из деклараций по мотивированному заявлению судьи и в порядке, определенном ВККС. При этом Комиссия, рассматривая такие ходатайства, должна оценивать индивидуальные риски, а не ограничиваться лишь прямо предусмотренными законом случаями.

Рада судей сослалась на ранее принятое решение РСУ от 24 февраля 2022 года № 9, которым уже рекомендовалось ограничить публичный доступ к разделам официального сайта с судейскими досье и декларациями, а также на правовые позиции Большой Палаты Верховного Суда (постановление от 17 июля 2025 года по делу № 990/406/24) и решение Высшего совета правосудия от 6 ноября 2025 года, которые подтвердили правомерность и целесообразность таких ограничений в интересах безопасности судей и защиты независимости правосудия.

В итоге Рада судей подчеркнула, что:

доступ к материалам судейского досье не может предоставляться в порядке удовлетворения запросов на информацию по Закону «О доступе к публичной информации»;

данные судейских досье являются служебной информацией с ограниченным доступом и подлежат защите;

открытый доступ к декларациям семейных связей и добропорядочности является общим правилом, но может быть временно ограничен на период военного положения при наличии угроз безопасности судьи или его семьи;

информация, доступ к которой ограничен в установленном порядке, не может быть получена через публичные информационные запросы.

