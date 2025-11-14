Рада суддів обмежила загальний доступ до матеріалів суддівських досьє

Обмеження запроваджені через зростання загроз безпеці суддів та визначають, що повний доступ до досьє можливий лише в межах спеціальних процедур і для визначених законом суб’єктів.

Рада суддів України ухвалила рішення, яким визначила підхід до доступу до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків і доброчесності в умовах воєнного стану.

Документ спрямований на посилення безпеки суддів та їхніх сімей на тлі повномасштабної агресії РФ та зростання кількості випадків тиску через публічний простір.

Рада нагадує, що з початку воєнного стану суди продовжують здійснювати правосуддя, але відкритий обіг персональних даних суддів, зокрема з досьє та декларацій, уже неодноразово призводив до загроз життю, здоров’ю та безпеці суддів і членів їхніх родин, а також спроб впливу на судові рішення.

У рішенні зазначається, що інформація із суддівських досьє — з урахуванням її змісту (адреси проживання, контакти, дані документів, інформація про майно, військову службу, членів сім’ї, медичні та інші чутливі відомості) — має розглядатися як службова інформація з обмеженим доступом. Доступ до неї може надаватися лише в межах спеціальних процедур, визначених Законом «Про судоустрій і статус суддів» та актами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а не за загальними правилами Закону «Про доступ до публічної інформації».

Рада суддів наголошує, що порядок формування, ведення та доступу до суддівського досьє є спеціальним правовим режимом і має пріоритет над загальним механізмом доступу до публічної інформації. Загальний доступ до відкритої частини досьє може надаватися лише через офіційний сайт ВККС і тільки щодо суддів та кандидатів, які беруть участь у кваліфікаційному оцінюванні чи конкурсних процедурах, із припиненням такого доступу після завершення відповідних процедур. Повний доступ дозволяється лише визначеним законом суб’єктам (зокрема ВККС, Громадській раді доброчесності, дисциплінарним органам) та за умов нерозголошення інформації.

Окремо Рада провела розмежування між режимом доступу до суддівських досьє та до декларацій родинних зв’язків і доброчесності. Для декларацій базовим режимом залишається відкритість і публічний доступ як інструмент громадського контролю та запобігання корупції. Разом з тим, на період воєнного стану допускається тимчасове обмеження доступу до окремих відомостей із декларацій за вмотивованою заявою судді та в порядку, визначеному ВККС. При цьому Комісія, розглядаючи такі клопотання, має оцінювати індивідуальні ризики, а не обмежуватися лише прямо переліченими у законі випадками.

Рада суддів послалася на раніше ухвалене рішення РСУ від 24 лютого 2022 року № 9, яким уже рекомендувалося обмежити публічний доступ до розділів офіційного сайту з суддівськими досьє та деклараціями, а також на правові позиції Великої Палати Верховного Суду (постанова від 17 липня 2025 року у справі № 990/406/24) та рішення Вищої ради правосуддя від 6 листопада 2025 року, які підтвердили правомірність і доцільність таких обмежень в інтересах безпеки суддів та захисту незалежності правосуддя.

У підсумку Рада суддів наголосила, що:

доступ до матеріалів суддівського досьє не може надаватися у порядку задоволення запитів на інформацію за Законом «Про доступ до публічної інформації»;

дані суддівських досьє є службовою інформацією з обмеженим доступом і підлягають захисту;

відкритий доступ до декларацій родинних зв’язків і доброчесності є загальним правилом, але може бути тимчасово обмежений на період воєнного стану за наявності загроз безпеці судді чи його родини;

інформація, доступ до якої обмежено в установленому порядку, не може бути отримана через публічні інформаційні запити.

