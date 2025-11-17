  1. Суд инфо

Судья Наталия Крючко временно отстранена от осуществления правосудия

15:11, 17 ноября 2025
Решение об отстранении судьи Наталии Крючко было принято на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Судья Подольского районного суда города Полтавы Крючко Наталия Ивановна временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судебном строе и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 17 ноября 2025 года, судья Подольского районного суда города Полтавы Крючко Наталия Ивановна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде внесения представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от отправления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения об его освобождении от должности. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от отправления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

