Конкурс в апелляционные общие суды: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие — ВККС

12:39, 18 ноября 2025
Комиссия рассматривала вопрос о подтверждении способности пяти кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 17 ноября в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности пяти кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Лебеженко Владимир Александрович и Муха Роман Михайлович признаны такими, что подтвердили способность осуществлять правосудие в Черниговском апелляционном суде.

В Запорожском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердила Кононенко Татьяна Александровна.

Пулик Михаил Васильевич и Котубей Иван Иванович подтвердили способность осуществлять правосудие в Закарпатском апелляционном суде.

В ВККС напомнили, что в целом проведены собеседования с 30 кандидатами на должность судьи в Черниговском апелляционном суде: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 кандидата — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

На должность судьи в Закарпатский апелляционный суд собеседования проведены с 30 кандидатами: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

На должность судьи в Запорожский апелляционный суд собеседования проведены с 32 кандидатами: 17 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 9 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

