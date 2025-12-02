  1. Суд инфо

Апостоловский райсуд Днепропетровской области прекратил осуществление правосудия со 2 декабря

15:54, 2 декабря 2025
Причина – отстранение судьи и окончание командировки другого судьи.
Апостоловский райсуд Днепропетровской области прекратил осуществление правосудия со 2 декабря
Апостоловский районный суд Днепропетровской области сообщил, что со 2 декабря 2025 года прекращает осуществлять правосудие.

Апостоловский районный суд Днепропетровской области сообщил, что в связи с отстранением судьи Апостоловского районного суда Днепропетровской области – Липчанского С.М. с 12 ноября 2025 года и окончанием срока командировки для осуществления правосудия - судьи Торецкого городского суда Донецкой области Мигалевича В.В. в Апостоловский районный суд Днепропетровской области 2 декабря 2025 года, Апостоловский районный суд Днепропетровской области прекращает осуществление правосудия с 2 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В суде больше нет судей для рассмотрения дел.

суд судья Днепр

