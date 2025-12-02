Апостолівський райсуд Дніпропетровської області припинив здійснення правосуддя з 2 грудня

Причина – відсторонення судді та закінчення відрядження іншого судді.

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області повідомив, що з 2 грудня 2025 року припиняє здійснювати правосуддя.

Апостолівський районний суд Дніпропетровської області повідомив, що у зв'язку із відстороненням судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області - Ліпчанського С.М. з 12 листопада 2025 року та закінченням строку відрядження для здійснення правосуддя - судді Торецького міського суду Донецької області Мигалевича В.В. до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області 2 грудня 2025 року, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області припиняє здійснення правосуддя з 2 грудня 2025 року. Про це повідомила пресслужба суду.

У суді більше немає суддів для розгляду справ.

