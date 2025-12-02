ВСП увеличила использование негласных следственных розыскных действий в дисциплинарных жалобах – Сергей Бурлаков
Член Высшего совета правосудия, судья Верховного Суда Сергей Бурлаков опубликовал статью, в которой указывает на стремительный рост случаев использования материалов негласных следственных (розыскных) действий (НС(Р)Д) в дисциплинарных производствах против судей.
По данным автора, с 2020 по сентябрь 2025 года количество случаев, когда дисциплинарные палаты ВСП и сам Высший совет правосудия опирались на такие материалы, резко возросло:
- 2020 год — 5 случаев
- 2021 год — 3 случая
- 2022 год — 0 случаев
- 2023 год — 2 случая
- 2024 год — 22 случая
- 9 месяцев 2025 года — 34 случая
Всего — 68 случаев.
Большинство материалов получено посредством:
- аудио- и видеоконтроля лица;
- ареста, досмотра и выемки корреспонденции;
- снятия информации с телекоммуникационных сетей и электронных систем.
Автор подчеркивает, что законодательство позволяет использовать такие данные исключительно в рамках уголовного производства. Их передача в дисциплинарный орган и использование в качестве доказательств, по его мнению, нарушает право на тайну общения и может свидетельствовать о подмене уголовного процесса дисциплинарным.
