ВСП увеличила использование негласных следственных розыскных действий в дисциплинарных жалобах – Сергей Бурлаков

18:36, 2 декабря 2025
Член ВСП Сергей Бурлаков считает это нарушением права на частную жизнь.
Фото: ВСП
Член Высшего совета правосудия, судья Верховного Суда Сергей Бурлаков опубликовал статью, в которой указывает на стремительный рост случаев использования материалов негласных следственных (розыскных) действий (НС(Р)Д) в дисциплинарных производствах против судей.

По данным автора, с 2020 по сентябрь 2025 года количество случаев, когда дисциплинарные палаты ВСП и сам Высший совет правосудия опирались на такие материалы, резко возросло:

  • 2020 год — 5 случаев
  • 2021 год — 3 случая
  • 2022 год — 0 случаев
  • 2023 год — 2 случая
  • 2024 год — 22 случая
  • 9 месяцев 2025 года — 34 случая

Всего — 68 случаев.

Большинство материалов получено посредством:

  • аудио- и видеоконтроля лица;
  • ареста, досмотра и выемки корреспонденции;
  • снятия информации с телекоммуникационных сетей и электронных систем.

Автор подчеркивает, что законодательство позволяет использовать такие данные исключительно в рамках уголовного производства. Их передача в дисциплинарный орган и использование в качестве доказательств, по его мнению, нарушает право на тайну общения и может свидетельствовать о подмене уголовного процесса дисциплинарным.

