ВРП збільшила використання негласних слідчих розшукових дій у дисциплінарних скаргах – Сергій Бурлаков

18:36, 2 грудня 2025
Член ВРП Сергій Бурлаков вважає це порушенням права на приватність.
Фото: ВРП
Член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду Сергій Бурлаков опублікував статтю, у якій вказує на стрімке зростання випадків використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (НС(Р)Д) у дисциплінарних провадженнях проти суддів.

За даними автора, з 2020 по вересень 2025 року кількість випадків, коли дисциплінарні палати ВРП та сама Вища рада правосуддя спиралися на такі матеріали, різко зросла:

  • 2020 рік — 5 випадків
  • 2021 рік — 3 випадки
  • 2022 рік — 0 випадків
  • 2023 рік — 2 випадки
  • 2024 рік — 22 випадки
  • 9 місяців 2025 року — 34 випадки

Разом — 68 випадків.

Більшість матеріалів отримано через:

  • аудіо- та відеоконтроль особи;
  • арешт, огляд і виїмку кореспонденції;
  • зняття інформації з телекомунікаційних мереж та електронних систем.

Автор наголошує, що законодавство дозволяє використовувати такі дані виключно в межах кримінального провадження. Їх передача до дисциплінарного органу та використання як доказів, на його думку, порушує право на таємницю спілкування та може свідчити про підміну кримінального процесу дисциплінарним.

суд суддя дисциплінарна справа ВРП

