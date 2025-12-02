ВРП збільшила використання негласних слідчих розшукових дій у дисциплінарних скаргах – Сергій Бурлаков

Член ВРП Сергій Бурлаков вважає це порушенням права на приватність.

Член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду Сергій Бурлаков опублікував статтю, у якій вказує на стрімке зростання випадків використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (НС(Р)Д) у дисциплінарних провадженнях проти суддів.

За даними автора, з 2020 по вересень 2025 року кількість випадків, коли дисциплінарні палати ВРП та сама Вища рада правосуддя спиралися на такі матеріали, різко зросла:

2020 рік — 5 випадків

2021 рік — 3 випадки

2022 рік — 0 випадків

2023 рік — 2 випадки

2024 рік — 22 випадки

9 місяців 2025 року — 34 випадки

Разом — 68 випадків.

Більшість матеріалів отримано через:

аудіо- та відеоконтроль особи;

арешт, огляд і виїмку кореспонденції;

зняття інформації з телекомунікаційних мереж та електронних систем.

Автор наголошує, що законодавство дозволяє використовувати такі дані виключно в межах кримінального провадження. Їх передача до дисциплінарного органу та використання як доказів, на його думку, порушує право на таємницю спілкування та може свідчити про підміну кримінального процесу дисциплінарним.

