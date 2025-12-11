  1. Суд инфо

ВККС определила победителей конкурса в Черниговский апелляционный суд

15:23, 11 декабря 2025
Комиссия утвердила рейтинг кандидатов и рассмотрит их рекомендование для назначения на должности судей.
ВККС определила победителей конкурса в Черниговский апелляционный суд
Высшая квалификационная комиссия судей утвердила рейтинг кандидатов и определила победителей конкурса на замещение вакантных должностей судей в Черниговском апелляционном суде.

Вопрос о рекомендовании кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 22 декабря пленарным составом Комиссии.

Рейтинг учасників конкурсу:

  1. Авраменко Олександр Володимирович — 758,63
  2. Олефір Алла Олександрівна — 743,36
  3. Гусач Олександр Миколайович — 742,27
  4. Куценко Михайло Олександрович — 735,41
  5. Лебеженко Володимир Олександрович — 734,79
  6. Мазур Сергій Анатолійович — 734,28
  7. Парфененко Оксана Ярославівна — 732,36
  8. Прачук Олена Василівна — 730,34
  9. Сиволап Дмитро Сергійович — 728,42
  10. Стельмах Андрій Петрович — 726,34
  11. Черноп’ятов Станіслав Володимирович — 726,33
  12. Карун Вадим Петрович — 724,88
  13. Любчик Олександр В’ячеславович — 723,96
  14. Киричок Станіслав Анатолійович — 723,17
  15. Луговець Олександр Анатолійович — 719,14
  16. Олійник Максим Юрійович — 717,76
  17. Куксюк Андрій Леонтійович — 716,69
  18. Серебряніков Віктор Євгенович — 716,60
  19. Супрун Олександр Петрович — 712,31
  20. Карапута Олена Олександрівна — 711,47
  21. Разгуляєва Олександра Володимирівна — 710,03
  22. Гуренко Максим Олександрович — 706,70
  23. Міросєді Андрій Ілліч — 705,22
  24. Кутовий Юрій Станіславович — 698,89
  25. Муха Роман Михайлович — 697,77
  26. Котельва Катерина Олександрівна — 696,70
  27. Чалий Андрій Васильович — 694,96
  28. Холод Руслан Віталійович — 690,23
  29. Куліш Юрій Анатолійович — 688,60
  30. Юрко Сергій Сергійович — 684,80
  31. Костюк Олег Петрович — 670,21

Список переможців конкурсу:

  1. Авраменко Олександр Володимирович
  2. Гуренко Максим Олександрович
  3. Гусач Олександр Миколайович
  4. Карапута Олена Олександрівна
  5. Карун Вадим Петрович
  6. Киричок Станіслав Анатолійович
  7. Куксюк Андрій Леонтійович
  8. Куценко Михайло Олександрович
  9. Лебеженко Володимир Олександрович
  10. Луговець Олександр Анатолійович
  11. Любчик Олександр В’ячеславович
  12. Мазур Сергій Анатолійович
  13. Олефір Алла Олександрівна
  14. Олійник Максим Юрійович
  15. Парфененко Оксана Ярославівна
  16. Прачук Олена Василівна
  17. Разгуляєва Олександра Володимирівна
  18. Серебряніков Віктор Євгенович
  19. Сиволап Дмитро Сергійович
  20. Стельмах Андрій Петрович
  21. Супрун Олександр Петрович
  22. Черноп’ятов Станіслав Володимирович

Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 10 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

  1. Гусач Олександр Миколайович — Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області
  2. Киричок Станіслав Анатолійович — Гадяцький районний суд Полтавської області
  3. Котельва Катерина Олександрівна — Галицький районний суд міста Львова
  4. Кутовий Юрій Станіславович — Корюківський районний суд Чернігівської області
  5. Лебеженко Володимир Олександрович — Дружківський міський суд Донецької області
  6. Луговець Олександр Анатолійович — Борзнянський районний суд Чернігівської області
  7. Міросєді Андрій Ілліч — Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
  8. Олійник Максим Юрійович — Михайлівський районний суд Запорізької області
  9. Парфененко Оксана Ярославівна — Менський районний суд Чернігівської області
  10. Стельмах Андрій Петрович — Сосницький районний суд Чернігівської області

