ВККС определила победителей конкурса в Черниговский апелляционный суд
15:23, 11 декабря 2025
Комиссия утвердила рейтинг кандидатов и рассмотрит их рекомендование для назначения на должности судей.
Высшая квалификационная комиссия судей утвердила рейтинг кандидатов и определила победителей конкурса на замещение вакантных должностей судей в Черниговском апелляционном суде.
Вопрос о рекомендовании кандидатов для назначения на должность судьи будет рассматриваться 22 декабря пленарным составом Комиссии.
Рейтинг учасників конкурсу:
- Авраменко Олександр Володимирович — 758,63
- Олефір Алла Олександрівна — 743,36
- Гусач Олександр Миколайович — 742,27
- Куценко Михайло Олександрович — 735,41
- Лебеженко Володимир Олександрович — 734,79
- Мазур Сергій Анатолійович — 734,28
- Парфененко Оксана Ярославівна — 732,36
- Прачук Олена Василівна — 730,34
- Сиволап Дмитро Сергійович — 728,42
- Стельмах Андрій Петрович — 726,34
- Черноп’ятов Станіслав Володимирович — 726,33
- Карун Вадим Петрович — 724,88
- Любчик Олександр В’ячеславович — 723,96
- Киричок Станіслав Анатолійович — 723,17
- Луговець Олександр Анатолійович — 719,14
- Олійник Максим Юрійович — 717,76
- Куксюк Андрій Леонтійович — 716,69
- Серебряніков Віктор Євгенович — 716,60
- Супрун Олександр Петрович — 712,31
- Карапута Олена Олександрівна — 711,47
- Разгуляєва Олександра Володимирівна — 710,03
- Гуренко Максим Олександрович — 706,70
- Міросєді Андрій Ілліч — 705,22
- Кутовий Юрій Станіславович — 698,89
- Муха Роман Михайлович — 697,77
- Котельва Катерина Олександрівна — 696,70
- Чалий Андрій Васильович — 694,96
- Холод Руслан Віталійович — 690,23
- Куліш Юрій Анатолійович — 688,60
- Юрко Сергій Сергійович — 684,80
- Костюк Олег Петрович — 670,21
Список переможців конкурсу:
- Авраменко Олександр Володимирович
- Гуренко Максим Олександрович
- Гусач Олександр Миколайович
- Карапута Олена Олександрівна
- Карун Вадим Петрович
- Киричок Станіслав Анатолійович
- Куксюк Андрій Леонтійович
- Куценко Михайло Олександрович
- Лебеженко Володимир Олександрович
- Луговець Олександр Анатолійович
- Любчик Олександр В’ячеславович
- Мазур Сергій Анатолійович
- Олефір Алла Олександрівна
- Олійник Максим Юрійович
- Парфененко Оксана Ярославівна
- Прачук Олена Василівна
- Разгуляєва Олександра Володимирівна
- Серебряніков Віктор Євгенович
- Сиволап Дмитро Сергійович
- Стельмах Андрій Петрович
- Супрун Олександр Петрович
- Черноп’ятов Станіслав Володимирович
Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 10 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.
- Гусач Олександр Миколайович — Автозаводський районний суд міста Кременчука Полтавської області
- Киричок Станіслав Анатолійович — Гадяцький районний суд Полтавської області
- Котельва Катерина Олександрівна — Галицький районний суд міста Львова
- Кутовий Юрій Станіславович — Корюківський районний суд Чернігівської області
- Лебеженко Володимир Олександрович — Дружківський міський суд Донецької області
- Луговець Олександр Анатолійович — Борзнянський районний суд Чернігівської області
- Міросєді Андрій Ілліч — Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
- Олійник Максим Юрійович — Михайлівський районний суд Запорізької області
- Парфененко Оксана Ярославівна — Менський районний суд Чернігівської області
- Стельмах Андрій Петрович — Сосницький районний суд Чернігівської області
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.