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КУС ВС высказался о закрытии уголовного производства по преступлениям против жизни и здоровья личности

14:46, 22 июня 2023
В уголовном производстве лицу было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 УК Украины (организация приготовления совершения в отношении народных депутатов Украины насильственных действий в связи с их государственной и общественной деятельностью).
КУС ВС высказался о закрытии уголовного производства по преступлениям против жизни и здоровья личности

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда высказался о закрытии производства по ст. 346 УК Украины на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (окончание срока досудебного расследования, кроме случая уведомления о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности). Об этом сообщает ВС.

Обставини справи:

Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні злочину, передбаченого ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» КК України, не може бути закрите судом на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України. Висновок судів попередніх інстанцій про те, що цей злочин не є злочином проти життя та здоров’я особи, оскільки його безпосереднім об’єктом є авторитет органів державної влади, не враховує того, що додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 346 КК України, є здоров’я особи, на заподіяння шкоди якому було спрямовано дії обвинуваченого.

У цьому кримінальному провадженні особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України (організація готування вчинення стосовно народних депутатів України насильницьких дій у зв’язку з їхньою державною та громадською діяльністю).

Місцевий суд ухвалою закрив це кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 цього Кодексу. Таке рішення було мотивовано тим, що вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких, однак не є злочином проти життя та здоров’я особи, оскільки його безпосереднім об’єктом є авторитет органів державної влади.

Касаційний кримінальний суд у складі ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції, вказуючи на те, що злочин, у якому обвинувачувалася особа, не тільки належить до злочинів проти авторитету органів державної влади, але також є злочином проти здоров’я особи, оскільки спрямованість злочинних дій передбачає заподіяння шкоди саме здоров’ю особи (народному депутату). Окрім того, згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 346 вказаного Кодексу, додатковим об’єктом якого є життя і здоров’я особи, віднесений законодавцем до тяжких. Тому й цей злочин для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України охоплюється поняттям «тяжкий чи особливо тяжкий злочин проти життя та здоров’я особи».

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 6 червня 2023 року у справі № 591/4099/20 – за посиланням.

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