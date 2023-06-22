ККС ВС висловився щодо закриття кримінального провадження щодо злочинів проти життя та здоров’я особи

У кримінальному провадженні особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України (організація готування вчинення стосовно народних депутатів України насильницьких дій у зв’язку з їхньою державною та громадською діяльністю).

Касаційний кримінальний суд в складі Верховного Суду висловився щодо закриття провадження за ст. 346 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (закінчення строку досудового розслідування, крім випадку повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи). Про це повідомляє ВС.

Обставини справи:

Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження за обвинуваченням особи у вчиненні злочину, передбаченого ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» КК України, не може бути закрите судом на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України. Висновок судів попередніх інстанцій про те, що цей злочин не є злочином проти життя та здоров’я особи, оскільки його безпосереднім об’єктом є авторитет органів державної влади, не враховує того, що додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 346 КК України, є здоров’я особи, на заподіяння шкоди якому було спрямовано дії обвинуваченого.

У цьому кримінальному провадженні особі було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України (організація готування вчинення стосовно народних депутатів України насильницьких дій у зв’язку з їхньою державною та громадською діяльністю).

Місцевий суд ухвалою закрив це кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, визначених ст. 219 цього Кодексу. Таке рішення було мотивовано тим, що вчинене обвинуваченим кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких, однак не є злочином проти життя та здоров’я особи, оскільки його безпосереднім об’єктом є авторитет органів державної влади.

Касаційний кримінальний суд у складі ВС скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції, вказуючи на те, що злочин, у якому обвинувачувалася особа, не тільки належить до злочинів проти авторитету органів державної влади, але також є злочином проти здоров’я особи, оскільки спрямованість злочинних дій передбачає заподіяння шкоди саме здоров’ю особи (народному депутату). Окрім того, згідно зі ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 346 вказаного Кодексу, додатковим об’єктом якого є життя і здоров’я особи, віднесений законодавцем до тяжких. Тому й цей злочин для застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України охоплюється поняттям «тяжкий чи особливо тяжкий злочин проти життя та здоров’я особи».

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 6 червня 2023 року у справі № 591/4099/20 – за посиланням.

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