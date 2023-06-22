Країни Євросоюзу підтримають виділення Україні пакету допомоги на 50 млрд євро, — єврокомісар

Гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією.

Країни Євросоюзу, найімовірніше, підтримають пропозицію Єврокомісії щодо пакету фінансування України у розмірі 50 млрд євро. Про це повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс у інтерв’ю Bloomberg TV.

«Ми очікуємо на підтримку пакету. Звичайно, будуть обговорення з країнами-членами, це може внести деякі корективи», - сказав він.

Гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією. Лідери мають вирішити, чи розпочинати до кінця року переговори щодо заявки України на вступ до ЄС.

Домбровскіс сказав, що в четвер ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро в рамках пакету макрофінансової допомоги, «і тепер ми більше дивимося на середньострокову перспективу, ось де цей пакет у 50 мільярдів набирає чинності».

Він заявив, що очікує підтримки від інших донорів, додавши, що «нам також потрібно працювати над здатністю акумулювати та використовувати ці гроші в Україні». За його словами, потреби в реконструкції є величезними, але «очевидно, що існують обмеження на те, скільки одночасно можна реконструювати».

Згідно з проміжним звітом ЄС, Києву необхідно активізувати зусилля щодо боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей, хоча в таких галузях, як судова реформа, досягнуто певного прогресу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.