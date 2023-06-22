Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В мире
  2. / В Украине

Страны Евросоюза поддержат выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро, — еврокомиссар

14:25, 22 июня 2023
Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.
Страны Евросоюза поддержат выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро, — еврокомиссар

Страны Евросоюза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии по пакету финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.

«Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы», – сказал он.

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.

Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, «и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу».

Он заявил, что ожидает поддержки от других доноров, добавив, что «нам тоже нужно работать над способностью аккумулировать и использовать эти деньги в Украине». По его словам, потребности в реконструкции огромны, но «очевидно, что существуют ограничения на то, сколько одновременно можно реконструировать».

Согласно промежуточному отчету ЕС, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких отраслях, как судебная реформа, достигнут определенный прогресс.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду