Страны Евросоюза поддержат выделение Украине пакета помощи на 50 млрд евро, — еврокомиссар

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией.

Страны Евросоюза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии по пакету финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в интервью Bloomberg TV.

«Мы ожидаем поддержки пакета. Конечно, будут обсуждения со странами-членами, это может внести некоторые коррективы», – сказал он.

Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Лидеры должны решить, начинать ли до конца года переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.

Домбровскис сказал, что в четверг ЕС выплатил Украине еще 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи, «и теперь мы больше смотрим на среднесрочную перспективу, вот где этот пакет в 50 миллиардов вступает в силу».

Он заявил, что ожидает поддержки от других доноров, добавив, что «нам тоже нужно работать над способностью аккумулировать и использовать эти деньги в Украине». По его словам, потребности в реконструкции огромны, но «очевидно, что существуют ограничения на то, сколько одновременно можно реконструировать».

Согласно промежуточному отчету ЕС, Киеву необходимо активизировать усилия по борьбе со взяточничеством и отмыванием денег, хотя в таких отраслях, как судебная реформа, достигнут определенный прогресс.

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