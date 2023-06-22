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Заступник голови ДСА заявив, що законопроект про реформу оплати праці держслужбовців не вирішує проблему працівників ВРП, ВККС і ДСА

13:11, 22 червня 2023
Заступник голови Державної судової адміністрації Максим Пампура звернув увагу на те, що законопроект про реформу оплати праці чиновників не вирішує колізію з оплатою праці у ВРП, ВККС та Державній судовій адміністрації.
Заступник голови ДСА заявив, що законопроект про реформу оплати праці держслужбовців не вирішує проблему працівників ВРП, ВККС і ДСА

22 червня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №8222 про внесення змін до Закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим проектом пропонується обмежити розмір премій держслужбовцям та зменшити розмір надбавок за вислугу років. Під час обговорення пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі її не включено до проекту.

Як пояснив член Комітету Віталій Безгін, два дні назад під час анонсу програми підтримки України з боку ЄС на 2024-2027 Єврокомісія оприлюднила й перелік сфер, що є пріоритетними для реформування.

«В цьому переліку public administration reform (реформа державного управління) стоїть навіть перед судочинством та антикорупцією. Саме до цієї реформи належать законопроекти №6504 та №8222, підтриманий сьогодні комітетом», зазначив він.

Законопроект пропонує:

  • встановити нову структуру заробітної плати: фіксована частина - 70%, варіативна частина - 30%;
  • поділити державні органи за юрисдикціями і типами;
  • встановити розміри посадових окладів на основні класифікації.

Разом з тим, наразі відома проблема про низькі, на рівні мінімальної, заробітні плати в апаратах місцевих та апеляційних судів. Верховна Рада України раніше навіть звернулася із заявою до РНБО стосовно необхідності вирішення цієї проблеми.

В свою чергу, заступник голови Державної судової адміністрації Максим Пампура під час свого виступу на засіданні Комітету 22 червня акцентував увагу на проблемі із зарплатами в апаратах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Державній судовій адміністрації.

«Державна судова адміністрація в цілому підтримує ініціативи щодо реформування підходів до оплати праці держслужбовців.

Однак хочу акцентувати увагу на тому, що відповідно до законодавства встановлено особливості регулювання системи оплати праці у системі правосуддя, що визначаються законом про судоустрій. Так, відповідно до ч. 5 ст. 150 Закону встановлено, що розмір посадового окладу працівника секретаріату Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, посада якого віднесена до найнижчої за умовами оплати праці посади державної служби, установлюється на рівні відповідного працівника апарату Верховного Суду.

Законопроектом 8222 встановлено, що відповідно до статті 51 до першого типу віднесено лише апарати КСУ та Верховного Суду. Тому існує певна правова колізія, за якої апарати вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, ВККС, ДСА віднесені відповідно до цього проекту до третього типу. Це не узгоджується із законом про судоустрій», - зазначив Максим Пампура.

«Ця проблема існує і сьогодні, і в чинній редакції статті 51 ВС і КСУ віднесені до першого рівня, а інші органи системи правосуддя до другого і навіть до третього рівнів. Тобто, цим проектом ця колізія не врегульовується», - додав він.

Також він звернув увагу на правовий висновок ВРП з приводу цього проекту, в якому Вища рада правосуддя також акцентує увагу, що цей проект не врегульовує відповідну проблему.

Автор: Наталя Мамченко

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