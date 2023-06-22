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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. У світі

Біткоїн знову подолав позначку у $30 000 — вперше з кінця квітня

13:11, 22 червня 2023
Біткоїн за добу зріс одразу на 5%.
Біткоїн знову подолав позначку у $30 000 — вперше з кінця квітня

Флагманська криптовалюта Біткоїн продовжила зростання, досягнувши позначки $30 000 — це відбулось вперше з кінця квітня.

Як повідомляє CoinGecko, BTC з $30,054.00 зріс на 5% за добу та на 21% за минулий тиждень, а зараз торгується за $30,200.

Головною причиною стрімкого зростання головного цифрового активу криптовалютні аналітики назвали заявку BlackRock на створення біржового фонду ETF-біткоїн (exchange-traded fund). ETF-біткоїн відстежуватиме базову ринкову ціну криптовалюти.

Інвестори з оптимізмом дивляться на перспективи участі BlackRock та інших великих інституційних компаній у сфері цифрових активів. Прихильники криптовалют впевнені, що це дасть інвесторам доступ до біткоїнів без необхідності володіти базовим активом.

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