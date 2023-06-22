Біткоїн знову подолав позначку у $30 000 — вперше з кінця квітня

Біткоїн за добу зріс одразу на 5%.

Флагманська криптовалюта Біткоїн продовжила зростання, досягнувши позначки $30 000 — це відбулось вперше з кінця квітня.

Як повідомляє CoinGecko, BTC з $30,054.00 зріс на 5% за добу та на 21% за минулий тиждень, а зараз торгується за $30,200.

Головною причиною стрімкого зростання головного цифрового активу криптовалютні аналітики назвали заявку BlackRock на створення біржового фонду ETF-біткоїн (exchange-traded fund). ETF-біткоїн відстежуватиме базову ринкову ціну криптовалюти.

Інвестори з оптимізмом дивляться на перспективи участі BlackRock та інших великих інституційних компаній у сфері цифрових активів. Прихильники криптовалют впевнені, що це дасть інвесторам доступ до біткоїнів без необхідності володіти базовим активом.

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