Биткоин снова стал дороже $30 000 — впервые с конца апреля

Биткоин за сутки вырос сразу на 5%.

Флагманская криптовалюта Биткоин продолжила рост, достигнув отметки $30 000 — это произошло впервые с конца апреля.

Как сообщает CoinGecko, BTC с $30,054.00 вырос на 5% в сутки и на 21% за прошедшую неделю и сейчас торгуется за $30,200.

Основной причиной резкого роста главного цифрового актива криптовалютные аналитики назвали заявку BlackRock на создание биржевого фонда ETF-биткоин (exchange-traded fund). ETF-биткоин будет отслеживать базовую рыночную цену криптовалюты.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы участия BlackRock и других крупных институциональных компаний в области цифровых активов. Сторонники криптовалют уверены, что это даст инвесторам доступ к биткоинам без необходимости владеть базовым активом.

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