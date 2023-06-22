Приватбанк теперь обменивает старые и изношенные валюты

ПриватБанк возобновил обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.

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ПриватБанк снова осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке заявили, что по обновленным нормам и правилам, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.



Там также напомнили, что с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.



Напомним, 20 июня Национальный банк Украины принял изменения в нормативно-правовую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

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