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  1. В Украине

Приватбанк теперь обменивает старые и изношенные валюты

16:41, 22 июня 2023
ПриватБанк возобновил обмен валют для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.
Приватбанк теперь обменивает старые и изношенные валюты
Фото из открытых источников

ПриватБанк снова осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке заявили, что по обновленным нормам и правилам, все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала.

Там также напомнили, что с 20 июня ПриватБанк возобновил сделки с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Напомним, 20 июня Национальный банк Украины принял изменения в нормативно-правовую базу, которыми отменен перечень признаков незначительного износа банкнот.

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