Налоговая пояснила, что такое место проведения расчетов с целью применения РРО

Место проведения расчетов – место, где производятся расчеты с покупателем за проданные товары и хранятся полученные за реализуемые товары наличные денежные средства, а также место получения покупателем предварительно оплаченных товаров с применением платежных карт.

ГНС в Черкасской области рассказывает, что такое место проведения расчетов с целью применения РРО.

Согласно ст. 2 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями, место проведения расчетов – место, где производятся расчеты с покупателем за проданные товары (оказанные услуги ) и хранятся полученные за реализованные товары (оказанные услуги) наличные денежные средства, а также место получения покупателем предварительно оплаченных товаров (услуг) с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п.

Ранее сообщалось, обязательно ли применение РРО/ПРРО в случае предоставления адвокатских услуг.

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