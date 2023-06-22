Податкова пояснила, що таке місце проведення розрахунків з метою застосування РРО

Місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари та зберігаються отримані за реалізовані товари готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів із застосуванням платіжних карток.

ДПС у Черкаській області розповідає, що таке місце проведення розрахунків з метою застосування РРО.

Відповідно до ст. 2 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями, місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Раніше повідомлялося, чи є обов’язковим застосування РРО/ПРРО у разі надання адвокатських послуг.

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