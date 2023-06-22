Місцевий Стоунхендж: у Нідерландах знайшли релігійне місце, якому близько 4000 років

Вчені вважають, що святилище могло виконувати таку саму роль, як і англійський Стоунхендж.

Фото: Reuters

У Нідерландах археологи знайшли святилище віком 4000 років, яке було збудовано з ровів і курганів. Про це повідомляє Reuters.

Вчені вважають, що воно могло виконувати таку саму роль, як і англійський Стоунхендж.

Науковцям також вдалося знайти ритуальні підношення, у тому числі скелети тварин, людські черепи та цінності, наприклад, бронзовий наконечник списа. Вони були виявлені в місцях, де сонце проникало в отвори каміння.

«Найбільший насип служив сонячним календарем, подібно до знаменитих каменів Стоунхенджа в Англії. Це святилище, мабуть, було дуже важливим місцем, де люди відстежували особливі дні в році, здійснювали ритуали та ховали своїх померлих. Ряди жердин стояли вздовж доріжок, які використовуються для процесій», — йдеться у заяві муніципалітету Тіля, міста приблизно за 70 кілометрів на схід від Роттердама, де проводилися розкопки.

Зазначається, що під час розкопок у 2017 році археологи також знайшли кілька поховань, в одному з яких лежала жінка, похована разом зі скляними намистами з Месопотамії. Це найстаріша намистина, знайдена на території Нідерландів. Вона також показує, що місцеві жителі контактували з людьми, які мешкали на відстані 5000 кілометрів від них.

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