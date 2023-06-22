Розмитнення авто та повернення вкладів: які послуги з’являться в Дії

Коли в Дії з’явиться розмитнення авто.

Джерело фото: diia.gov.ua

У Дії планують запустити 5 нових сервісів. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Серед них — довгоочікувані сервіси для водіїв, а саме – розмитнення та перереєстрація авто в кілька кліків.

«Вони матимуть потужний антикорупційний ефект та зекономлять купу часу для громадян», - зауважив Міністр.

Так, команда Мінцифри продовжує працювати над послугою розмитнення авто в Дії. Наразі лише через розмитнення автівок рівень корупції на митниці становить від $50 млн до $150 млн на рік, кажуть у Міністерстві.

«Цифровізація усуває людський фактор із процесу, а отже, унеможливлює корупційні схеми та хабарі на митниці. Наразі Мінцифри доопрацьовує законопроєкт, а потім його має ухвалити Верховна Рада», - зауважують там.

Також у роботі документи про освіту, зміна місця проживання та відшкодування вкладникам збанкрутілих банків.

За словами Федорова, відомство планує відцифрувати 100% найпопулярніших держпослуг до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що на порталі Дія відтепер можна автоматично закрити бізнес: як це зробити.

А також, ми розповідали, що подати заяву на реєстрацію шлюбу можна онлайн: як це зробити.

Крім того, вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.

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