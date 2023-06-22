Україна отримала від ЄС черговий транш допомоги у 1,5 млрд євро

Єврокомісія виділила Україні ще 1,5 млрд євро в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

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Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Про це у Twitter повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми виплачуємо Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Ми підтримуємо держпослуги та інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу», – зазначила фон дер Ляєн.

Водночас у Мінфінансів нагадали, що це вже п’ятий транш, отриманий Україною в рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Загальний обсяг фінансування за програмою сягає 18 млрд євро.



Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

раніше Єврокомісія запропонувала стабільну фінансову підтримку України до 2027 року.

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