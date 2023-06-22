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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

Украина получила от ЕС очередной транш помощи в 1,5 млрд евро

12:59, 22 июня 2023
Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.
Украина получила от ЕС очередной транш помощи в 1,5 млрд евро
Фото из открытых источников

Еврокомиссия выделила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в отважной борьбе за свободу», – отметила фон дер Ляен.

В тоже время в Минфинансах напомнили, что это уже пятый транш, полученный Украиной в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро.

Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года.

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