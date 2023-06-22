Украина получила от ЕС очередной транш помощи в 1,5 млрд евро

Еврокомиссия выделила Украине еще 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

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Еврокомиссия выделила еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

«Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Мы поддерживаем госуслуги и инфраструктуру Украины в отважной борьбе за свободу», – отметила фон дер Ляен.

В тоже время в Минфинансах напомнили, что это уже пятый транш, полученный Украиной в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год.

Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро.



Таким образом, в 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила стабильную финансовую поддержку Украины до 2027 года.

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