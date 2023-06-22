Как обжаловать решение суда в кабинете Электронного суда: разъяснение

Обнародован алгоритм обжалования решения суда в Электронном кабинете.

В Электронном суде сообщили алгоритм обжалования решения суда в электронном кабинете. Об этом говорится в Facebook-странице Электронного суда.

«В случае необходимости обжаловать решение (определение) суда с помощью подсистемы Электронный суд, нужно зайти в электронный кабинет и выбрать раздел «Мои дела». Среди перечня дел найти то дело, решение, по которому будет обжаловаться.

Выбрав соответствующее решение (определение) и т.п., среди перечня документов по делу следует нажать на него левой кнопкой мыши. После этого откроется окно предварительного просмотра процессуального документа и кнопка «Обжаловать», как указано на рисунке», - говорится в сообщении.

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