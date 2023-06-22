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  1. В Украине

Взрыв в многоэтажке Киева: из-под завалов достали третью погибшую

12:45, 22 июня 2023
Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Днепровском районе Киева возросло до трех.
Взрыв в многоэтажке Киева: из-под завалов достали третью погибшую

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. В 16-этажном жилом доме, вероятно, произошел взрыв газа.

Число жертв возросло. Спасатели достали тело еще одной погибшей. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

«Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело – погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается», – отметил Кличко.

В Киевской городской прокуратуре добавили, что около 12:15 из-под завалов на 7 этаже поврежденного взрывом дома извлекли тело еще одного человека. Данные погибшей женщины устанавливаются.

«В настоящее время количество погибших в результате чрезвычайного происшествия составляет три человека. Ранее во время спасательных работ были обнаружены тела двух мужчин. Один из них 1945 года, данные другого устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

Ранее мэр отметил, что из поврежденных квартир спасли 18 жителей. В общем, эвакуировали людей из всех домов дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

Город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.

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