Решили продать 15 тысяч сигарет, предназначавшихся военным: будут судить чиновников, заведующих продовольствием

Государственное бюро расследований завершило следствие по двум военнослужащим, которые решили продать 15 тысяч пачек сигарет, которые назначались украинской армии. Об этом сообщает ГБР.
Так, начальник продовольственной службы и начальник продовольственного состава одной из воинских частей Донецкой области решили обогатиться на продажи военного имущества.
«Начальник продовольственной службы производил фиктивные сведения о якобы выдаче военнослужащими сигарет, которые поступали в воинскую часть в течение 2022 года.
Его руководство нашло покупателя, которому продал по заниженной цене 15 тысяч пачек сигарет. При передаче 900 тыс. грн фигуранта задержали работники ДБР», — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли папиросы, а суд наложил на них арест. После необходимых следственных действий сигареты будут возвращены военным.
Начальник продовольственной службы обвиняется в завладении военным имуществом, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Его соучастник обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в завладении военным имуществом (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.