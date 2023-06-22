«Будут кадровые решения»: в Минздраве отреагировали на шутки ректора Львовского медуниверситета

В Минздраве добавили, что каждый, кто был причастен к ситуации, понесет ответственность.

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В Министерстве здравоохранения создали комиссию, которая «даст подробную оценку действиям ректора и членам приемной комиссии» в ситуации, которая сложилась во Львовском национальном медуниверситете им. Даниила Галицкого.

На видео, которое попало в сеть, ректор Борис Зименковский во время разделения выпускников на интернатуру, когда одна из студенток подтвердила желание стать хирургиней, отметил, что «не хотел бы знать женщину, которая хочет резать». В Минздраве назвали ситуацию недопустимой.

Как отмечают в Министерстве, комиссия проанализирует ситуацию и предоставит детальную оценку действиям ректора и членам приемной комиссии.

В ее состав войдут представители руководства Минздрава и соответствующих департаментов.

«Отдельным предметом расследования станет бездействие представителя Минздрава, который присутствовал на заседании по видеосвязи, однако никоим образом не отреагировал на недопустимое поведение приемной комиссии университета», – сообщили в Министерстве.

В Минздраве добавили, что каждый, кто был причастен к ситуации, понесет ответственность.

«В ближайшее время будут приняты соответствующие кадровые решения. Кроме того, будут проработаны многочисленные жалобы студентов данного ЗВО, касающиеся процедуры распределения в интернатуру в целом», – добавили в ведомстве.

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