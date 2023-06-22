Предлагали выгодно инвестировать деньги: прекратили деятельность мошеннического колл-центра

Разоблачили мошенников, обещавших гражданам приумножить вложенные средства.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры трем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в декабре 2022 года двое мужчин и женщина организовали работу мошеннического колл-центра. Его деятельность распространялась на территорию Украины и Европы.

«Сотрудники колл-центра, пройдя «обучение», действовали по подготовленной схеме и использовали психологические методы воздействия. Основной задачей операторов было убеждение «клиентов» относительно выгодности инвестирования денег в ценные бумаги, банковские металлы и криптовалюту.

Чтобы все выглядело достоверно, мошенники создали сайт, на котором имитировались куплу-продажу разных активов. В личном кабинете на этом же фейковом сайте «клиенты» могли видеть информацию о «начислении прибыли».

Подозреваемые обещали людям получение большой прибыли посредством капитализации процентов от суммы вложенных денег и уверяли, что инвестированные деньги можно вернуть с процентами в любое время. Однако если потерпевшие выражали такое желание, то получали отказ из-за якобы непрохождения ими верификации», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту нахождения колл-центра и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба.

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