Пропонували вигідно інвестувати гроші: припинили діяльність шахрайського кол-центру

Викрили шахраїв, які обіцяли громадянам примножити вкладені кошти.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2022 року двоє чоловіків та жінка організували роботу шахрайського кол-центру. Його діяльність розповсюджувалась на територію України і країн Європи.

«Співробітники кол-центру, пройшовши «навчання», діяли за підготовленою схемою та використовували психологічні методи впливу. Основним завдання операторів було переконання «клієнтів» щодо вигідності інвестування грошей у цінні папери, банківські метали та криптовалюту.

Аби все виглядало достовірно, шахраї створили сайт, на якому імітувались купівля-продаж різних активів. В особистому кабінеті на цьому ж фейковому сайті «клієнти» могли бачити інформацію про «нарахування прибутку».

Підозрювані обіцяли людям отримання великого прибутку у вигляді капіталізації відсотків від суми вкладених грошей та запевняли, що інвестовані гроші можна повернути з відсотками у будь-який час. Однак якщо потерпілі висловлювали таке бажання, то отримували відмову через начебто непроходження ними верифікації», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем розташування кол-центру та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі встановлюється коло потерпілих осіб та сума завданої шкоди.

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