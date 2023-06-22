Україна планує за 10 років створити умови для утримання армії в понад 500 тисяч осіб, – Свириденко

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення в Лондоні розповіла про умови, які необхідні для створення в Україні сильної армії чисельністю понад 500 тисяч осіб.

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Протягом десять років Україна має наростити ВВП, аби мати змогу утримувати сильну армію. Про це заявила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення в Лондоні.

За словами міністерки, на сьогодні ВВП України становить $161 млрд. Однак, щоб мати потужну армію чисельністю понад 500 тисяч осіб та розвинені соціальну сферу, освіту, охорону здоров'я, ВВП України має становити $1 трлн.

Свириденко зазначила, що дві головні передумови для цього – це вступ до НАТО і ЄС, які нададуть Україні доступ до безпеки й міжнародних інституційних реформ.

Окремо міністр розповіла про подальші плани в економічній сфері. Зокрема, вона повідомила, що влада планує знизити перерозподіл ВВП через бюджет до 25%.

Свириденко спрогнозувала, що місцевий ринок реконструкції та розвитку України протягом наступних 20 років становитиме понад $500 млрд, а заміщення російський та китайських товарів на європейському ринку дозволить отримати потенційні понад $200 млрд щорічно.

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