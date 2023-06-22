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  1. В Україні

Ракетні удари по енергетичних об’єктах України: підозру отримав російський командир

17:31, 22 червня 2023
Повідомляється, що за його вказівкою здійснювалися прицільні удари по ключових об’єктах енергетичної системи для залякування цивільного населення.
Ракетні удари по енергетичних об’єктах України: підозру отримав російський командир
Фото: Офіс Генпрокурора

Командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни, а також порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, з жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії зс рф з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах по всій території України.

За його вказівкою здійснювалися прицільні удари по ключових об’єктах енергетичної системи.

Це робилося для залякування цивільного населення, створення умов постійної напруги у суспільстві, щоб змусити керівництво України піти на вигідні для рф територіальні та політичні поступки.

Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до загибелі 61 та поранення 139 цивільних осіб, а також до руйнування і знищення об’єктів цивільної та енергетичної системи по всій території України, що призвело до енергетичної кризи.

Підозрюваному полковнику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, ведення агресивної війни, а також порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше ми писали, що підозру отримав командувач Чорноморським флотом рф, який наказував обстрілювати "Калібрами" об’єкти енергетики України. 

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