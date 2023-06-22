Роботу сервісу оплати проїзду в метро паперовими qr-квитками та qr-кодами – відновлено

Усі способи оплати проїзду працюють у звичайному режимі.

Джерело фото: ukrinform

У Києві відновили роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, що вчора у КМДА повідомили, що у метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами.

Для усунення несправності фахівці КП «ГІОЦ» проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі, зазначили у КМДА.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою

qr-квитком

qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»

безконтактною банківською карткою

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.