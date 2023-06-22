Роботу сервісу оплати проїзду в метро паперовими qr-квитками та qr-кодами – відновлено

У Києві відновили роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку «Київ Цифровий».
Нагадаємо, що вчора у КМДА повідомили, що у метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами.
Для усунення несправності фахівці КП «ГІОЦ» проводили ремонтні роботи протягом вчорашнього дня та минулої ночі, зазначили у КМДА.
Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-квитком
- qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий»
- безконтактною банківською карткою
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
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