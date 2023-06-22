Работу сервиса оплаты проезда в метро бумажными qr-билетами и qr-кодами – восстановлено

Все способы оплаты проезда работают в обычном режиме.

Источник фото: ukrinform

В Киеве возобновили работу сервиса оплаты проезда в метро разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой».

Напомним, что вчера в КГГА сообщили, что в метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами.

Для устранения неисправности специалисты КП «ГИОЦ» проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и минувшей ночью, отметили в КГГА.

Теперь оплатить проезд можно:

транспортной картой

qr-билетом

qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»

бесконтактной банковской картой

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

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