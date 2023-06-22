Работу сервиса оплаты проезда в метро бумажными qr-билетами и qr-кодами – восстановлено

В Киеве возобновили работу сервиса оплаты проезда в метро разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой».
Напомним, что вчера в КГГА сообщили, что в метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами.
Для устранения неисправности специалисты КП «ГИОЦ» проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и минувшей ночью, отметили в КГГА.
Теперь оплатить проезд можно:
- транспортной картой
- qr-билетом
- qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»
- бесконтактной банковской картой
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.