Ракетные удары по энергетическим объектам Украины: подозрение получил российский командир

Сообщается, что по его указанию осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы для запугивания гражданского населения.

Фото: Офис Генпрокурора

Командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года российский командир обеспечивал нанесение подчиненными ему подразделениями 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии вс рф с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 и Х-555 по гражданским объектам по всей территории Украины.

По его указанию осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы.

Это делалось для запугивания гражданского населения, создания условий постоянного напряжения в обществе, чтобы заставить руководство Украины пойти на выгодные для россии территориальные и политические уступки.

Противоправные действия командира авиационной дивизии привели к гибели 61 и ранению 139 гражданских лиц, а также разрушению и уничтожению объектов гражданской и энергетической системы по всей территории Украины, что привело к энергетическому кризису.

Подозреваемому полковнику инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.438; ч.2 ст.28, ч.2 ст.438 УК Украины).

Ранее мы писали, что подозрение получил командующий Черноморским флотом рф, который приказывал обстреливать "Калибрами" объекты энергетики Украины.

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