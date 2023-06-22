Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

Ракетные удары по энергетическим объектам Украины: подозрение получил российский командир

17:31, 22 июня 2023
Сообщается, что по его указанию осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы для запугивания гражданского населения.
Ракетные удары по энергетическим объектам Украины: подозрение получил российский командир
Фото: Офис Генпрокурора

Командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведении агрессивной войны, а также нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, с октября 2022 года по февраль 2023 года российский командир обеспечивал нанесение подчиненными ему подразделениями 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии вс рф с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 и Х-555 по гражданским объектам по всей территории Украины.

По его указанию осуществлялись прицельные удары по ключевым объектам энергетической системы.

Это делалось для запугивания гражданского населения, создания условий постоянного напряжения в обществе, чтобы заставить руководство Украины пойти на выгодные для россии территориальные и политические уступки.

Противоправные действия командира авиационной дивизии привели к гибели 61 и ранению 139 гражданских лиц, а также разрушению и уничтожению объектов гражданской и энергетической системы по всей территории Украины, что привело к энергетическому кризису.

Подозреваемому полковнику инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и обычаев войны (ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.438; ч.2 ст.28, ч.2 ст.438 УК Украины).

Ранее мы писали, что подозрение получил командующий Черноморским флотом рф, который приказывал обстреливать "Калибрами" объекты энергетики Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду