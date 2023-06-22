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  1. В Украине

Украина планирует за 10 лет создать условия для содержания армии более чем в 500 тысяч человек, – Свириденко

18:04, 22 июня 2023
Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению в Лондоне рассказала об условиях, которые необходимы для создания в Украине сильной армии численностью более 500 тысяч человек.
Украина планирует за 10 лет создать условия для содержания армии более чем в 500 тысяч человек, – Свириденко
Фото из открытых источников

В течение десяти лет Украина должна нарастить ВВП, чтобы иметь возможность удерживать сильную армию. Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко на Конференции по восстановлению в Лондоне.

По словам министра, на сегодняшний день ВВП Украины составляет $161 млрд. Однако, чтобы иметь мощную армию численностью более 500 тысяч человек и развитые социальную сферу, образование, здравоохранение, ВВП Украины должен составить $1 трлн.

Свириденко отметила, что две главные предпосылки для этого – это вступление в НАТО и ЕС, которые предоставят Украине доступ к безопасности и международным институциональным реформам.

Отдельно министр рассказала о дальнейших планах в экономической сфере. В частности, она сообщила, что власти планируют снизить перераспределение ВВП через бюджет до 25%.

Свириденко спрогнозировала, что местный рынок реконструкции и развития Украины в течение следующих 20 лет составит более $500 млрд, а замещение российских и китайских товаров на европейском рынке позволит получить потенциальные свыше $200 млрд ежегодно.

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