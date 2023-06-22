«Будуть кадрові рішення»: у МОЗ відреагували на жарти ректора Львівського медуніверситету

У МОЗ додали, що кожен, хто був причетний до ситуації, понесе відповідальність.

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У Міністерстві охорони здоров’я створили комісію, яка «дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії» у ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького.

На відео, яке потрапило в мережу, ректор Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру, коли одна зі студенток підтвердила бажання стати хірургинею, зазначив, що «не хотів би знати жінку, яка хоче різати». У МОЗ назвали ситуацію неприпустимою.

Як зазначають у Міністерстві, комісія проаналізує ситуацію й надасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії.

До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

«Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету», – повідомили в Міністерстві.

У МОЗ додали, що кожен, хто був причетний до ситуації, понесе відповідальність.

«Найближчим часом будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного ЗВО, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом», – додали у відомстві.

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