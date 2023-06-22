Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні

«Будуть кадрові рішення»: у МОЗ відреагували на жарти ректора Львівського медуніверситету

12:42, 22 червня 2023
У МОЗ додали, що кожен, хто був причетний до ситуації, понесе відповідальність.
«Будуть кадрові рішення»: у МОЗ відреагували на жарти ректора Львівського медуніверситету
Зображення: freepik.com

У Міністерстві охорони здоров’я створили комісію, яка «дасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії» у ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького.  

На відео, яке потрапило в мережу, ректор Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру, коли одна зі студенток підтвердила бажання стати хірургинею, зазначив, що «не хотів би знати жінку, яка хоче різати». У МОЗ назвали ситуацію неприпустимою.

Як зазначають у Міністерстві, комісія проаналізує ситуацію й надасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії.

До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів.

«Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету», – повідомили в Міністерстві.

У МОЗ додали, що кожен, хто був причетний до ситуації, понесе відповідальність.

«Найближчим часом будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного ЗВО, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом», – додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду