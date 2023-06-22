Вибух у багатоповерхівці Києва: з-під завалів дістали третю загиблу

Кількість загиблих внаслідок вибуху в житловому будинку в Дніпровському районі Києва зросла до трьох.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. У 16-поверховому житловому будинку ймовірно стався вибух газу.

Кількість жертв зросла. Рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває», - зазначив Кличко.

У Київській міській прокуратурі додали, що близько 12:15 з-під завалів на 7 поверсі пошкодженого вибухом будинку дістали тіло ще однієї людини. Дані загиблої жінки встановлюються.

«На даний час кількість загиблих внаслідок надзвичайної події становить троє людей. Раніше під час рятувальних робіт були виявлені тіла двох чоловіків. Один із них 1945 року народження, дані іншого встановлюються», — зазначили в прокуратурі.

Раніше міський голова зазначив, що із пошкоджених квартир врятували 18 мешканців. Загалом евакуювали людей з усіх помешкань будинку.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей з пошкодженого будинку.

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