Як оскаржити рішення суду в кабінеті Електронного суду: роз’яснення

Оприлюднили алгоритм оскарження рішення суду в Електронному кабінеті.

У Електронному суду повідомили алгоритм оскарження рішення суду в Електронному кабінеті. Про це йдеться Facebook-сторінці Електронного суду.

«У разі необхідності оскаржити рішення (ухвалу) суду за допомогою підсистеми Електронний суд, потрібно зайти в Електронний кабінет та обрати розділ «Мої справи». Серед переліку справ знайти ту справу, рішення, ухвала по якій буде оскаржуватись.

Обравши відповідне рішення (ухвалу) тощо, серед переліку документів по справі, слід натиснути на нього лівою кнопкою миші. Після цього відкриється вікно попереднього перегляду процесуального документу та кнопка «Оскаржити», як зазначено на малюнку», - сказано у повідомленні.

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