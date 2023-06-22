Послы G7 на встрече с Андреем Ермаком подчеркнули, что ценят обязательства Украины по продолжению трансформационных реформ

Послы стран Большой семерки провели встречу с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, в котором отметили поддержку Формулы мира и трансформационных реформ в Украине.

Послы стран Большой семерки (G7) провели 21 июня встречу с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Как сообщили послы в Твиттере, они ценят «обязательства Украины относительно продолжения трансформационных реформ, которые укрепляют Украину, усиливают ее безопасность и помогают укрепить ее демократию и будущее».

Также они выразили поддержку Президенту Владимиру Зеленскому по продвижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с Уставом ООН и основными принципами, изложенными в его Формуле мира. Как сообщает Офис Президента, во время встречи состоялся обмен мнениями по пути консолидации международной поддержки для усилий Украины по восстановлению мира.

Отметим, что на этой неделе Андрей Ермак также провел брифинг по вопросам безопасности для представителей Атлантического совета США (Atlantic Council).

Напомним, Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении 21 июня на проходящей в Лондоне Конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) отметила, что Европейская Комиссия уже в этом году выделяет на нужды Украины 18 миллиардов евро, а также Еврокомиссия предложила создать новый фонд для Украины в рамках бюджета Евросоюза. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года.

При этом она объявила о новых шагах.

«Первая – о реформах Украины и ее пути к членству в ЕС. Несмотря на войну, Украина ускорила программу реформ с поразительной быстротой и решительностью. Мы, в Европейском Союзе, хотим соответствовать усилиям и преданности.

Вот почему сегодня (21 июня – прим. ред.) Европейская Комиссия представляет новую устную информацию о прогрессе, которого Украина достигла в судебной реформе, борьбе с коррупцией, новых законах о СМИ и национальных меньшинствах (речь идет о промежуточной оценке выполнения Украиной семи рекомендаций для начала переговоров о вступлении – ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что планируется признать по Украине выполнение 2 из 7 рекомендаций - прим. ред.).

Эта отчетность свидетельствует о том, что цель уже не за горами, и мы будем работать с Украиной, чтобы преодолеть финишную прямую. И этими реформами Украина также посылает мощное сообщение частным инвесторам: они получат прозрачность, справедливость и функционирующие институты, необходимые для инвестирования в Украину», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также она рассказала, что к 2027 году фискальный дефицит Украины составляет около 60 млрд евро. Потребности в скором восстановлении составляют около 50 миллиардов евро. «Это составляет в общей сложности 110 миллиардов евро к 2027 году, которые не покрываются. Поэтому я предложил государствам-членам ЕС покрыть 45% этого дефицита – это всего 50 миллиардов евро для Украины.

Мы будем работать с Украиной над соответствующим планом инвестиций и реформ», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Кроме того, 21 июня 2023 года председательствующая в Совете Европейского Союза Швеция провела встречу министров ЕС-США по вопросам юстиции и внутренних дел в Стокгольме. В частности, Соединенные Штаты и Европейский Союз обсудили намерения углубить сотрудничество по оказанию помощи Украине в сфере реформирования юстиции и верховенства права, то есть относительно реформы правоохранительных органов и судебной реформы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ЕС отчитаются, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве. А именно, в ЕС, скорее всего, признают, что Украина выполнила условия создания ВККС и очистки Высшего совета правосудия, а также законодательства о СМИ, но относительно других условий пока ожидают прогресс.

Автор: Наталья Мамченко

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